Могут снимать силы с Бахмутского направления, – военный эксперт предположил план россиян

Оккупанты активизировались в районе Авдеевки. Однако задача врага не изменилась, его цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Однако россиянам не удается реализовать это уже полгода. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе и военный эксперт Игорь Романенко.

Стоит внимания Авдеевка стала более горячей точкой, чем Бахмут, – офицер ВСУ

Что россияне задумали в Авдеевке

Тактика врага в последнее время вполне понятна. Так, если захватчикам не удается достичь цели атаками в лоб – они начинают осуществлять окружение. Это можно увидеть по действиям оккупационного войска и его соответствующих подразделений вокруг Бахмута, в частности, на севере и на юге города.

Похожая ситуация сейчас и в Авдеевке. Следовательно, если российские оккупанты не могут добиться успехов на одном участке фронта и существенных ресурсов у них нет – остается только один выход.

По предварительным разведданным, россияне могут снимать силы и бросать на усиление, например, в Авдеевку,

– заметил генерал-лейтенант ВСУ.

По его мнению, в Авдеевке захватчики планируют такой же подход и продвижение, как в Бахмуте. Так, ширина коридора в Бахмуте около 4 километров. В то же время в Авдеевке – до 10 километров, однако его длина увеличивается. Силы обороны Украины осуществляют контрдействия, необходимые для ситуации.

Романенко о ситуации в Авдеевке: смотрите видео

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