В Генштабе ВСУ отреагировали на заявления России о "наступлении на Днепропетровщину"

Российское минобороны заявило о том, что оккупанты начали наступление на Днепропетровщине. В Генштабе прокомментировали вражескую сводку.

Во вражеской сводке появилась информация о том, что оккупанты якобы вышли на западную админграницу Донецкой области и "продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".

Генштаб опровергает российский тезис о "наступлении на Днепропетровщину"

"Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст – российская дезинформация", – сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев.

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