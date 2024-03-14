Восстанавливают силы: разведка Британии назвала главные направления для российских войск на фронте

Российские оккупанты продолжают атаки одновременно на нескольких участках линии фронта. Враг сосредоточил свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Разведка Великобритании проанализировала ситуацию на линии фронта в Донецкой области, где оккупанты замедлили свое продвижение.

Читайте также 9 дней прожили на украинской земле: ВСУ минуснули вражеский десант – горячие кадры

В разведывательном обзоре говорится, что оккупанты продолжают наступать на нескольких участках линии фронта. В частности, они сосредоточили свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На эти направления приходится 60% сообщений о российских атаках за последние четыре недели.

Россия сократила количество атак

В то же время среднее количество зарегистрированных еженедельных наземных атак сократилось на 13% с конца февраля 2024 года, когда среднее количество за неделю достигло 600. В феврале Россия получила контроль над Авдеевкой и несколькими селами к западу от города, но, по данным британской разведки, продвижение с того времени замедлилось.

Весьма вероятно, что общая ситуация будет сложной для украинских сил в ближайшие недели, поскольку Россия продолжит восстанавливать силы и наносить удары по приоритетным направлениям,

– отмечают в Минобороны Великобритании.

Какая сейчас ситуация на разных направлениях фронта