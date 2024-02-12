Есть ли угроза нового наступления России на Харьков: в ОСГВ "Хортица" дали ответ

Силы обороны Украины укрепляют оборонительные рубежи недалеко от Харькова и устанавливают фортификационные сооружения. Впрочем, в ВСУ сообщают, что оккупанты не формируют мощной группировки для наступления.

На данный момент не регистрируется достаточно мощных формирований или наступательных группировок российских оккупантов с целью повторного наступления на Харьков. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск “Хортица” Илья Евлаш во время телемарафона, передает 24 Канал.

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Насколько велики шансы наступления России на Харьков

Евлаш отмечает, что в случае наступления России, оккупанты не будут иметь шансов для реализации своих планов.

У противника на этом направлении не будет никаких шансов. Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение оккупантов даже вдоль линии фронта,

– сообщил Илья Евлаш.

Также, военный добавил, что с начала полномасштабного вторжения на этом направлении продолжают устанавливаться фортификационные сооружения на случай, если оккупанты снова пойдут в наступление.

"Этот процесс происходит постоянно. Конечно, что постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонительные рубежи. Не только на этом направлении, но и на Лимано-Купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры", – подчеркнул Евлаш.

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