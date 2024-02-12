Есть ли угроза нового наступления России на Харьков: в ОСГВ "Хортица" дали ответ
Силы обороны Украины укрепляют оборонительные рубежи недалеко от Харькова и устанавливают фортификационные сооружения. Впрочем, в ВСУ сообщают, что оккупанты не формируют мощной группировки для наступления.
На данный момент не регистрируется достаточно мощных формирований или наступательных группировок российских оккупантов с целью повторного наступления на Харьков. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск “Хортица” Илья Евлаш во время телемарафона, передает 24 Канал.
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Насколько велики шансы наступления России на Харьков
Евлаш отмечает, что в случае наступления России, оккупанты не будут иметь шансов для реализации своих планов.
У противника на этом направлении не будет никаких шансов. Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение оккупантов даже вдоль линии фронта,
– сообщил Илья Евлаш.
Также, военный добавил, что с начала полномасштабного вторжения на этом направлении продолжают устанавливаться фортификационные сооружения на случай, если оккупанты снова пойдут в наступление.
"Этот процесс происходит постоянно. Конечно, что постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонительные рубежи. Не только на этом направлении, но и на Лимано-Купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры", – подчеркнул Евлаш.
Как Россия усиливает свою армию: основное
- В Институте изучения войны провели анализ способности России поддерживать обороноспособность своей армии. Аналитики отмечают, что оборонно-промышленная база страны слабее, чем Россия старается демонстрировать. В то же время она все еще может удерживать армию врага боеспособной.
- В Донецкой области россияне собрали впечатляющий 30-километровый "царь-поезд", состоящий из более чем 2100 вагонов. Этот масштабный поезд спроектирован для усложнения продвижения Вооруженных Сил Украины. По данным Deep State, этот поезд можно рассматривать как линию обороны, ведь полностью его уничтожить крайне трудно.
- ГУР МО сообщает, что в Сирии тренируют российских операторов дронов для войны против Украины. Курс предусматривает освоение БПЛА "Шахед" и Ababil-3 иранского производства и дистанционно управляемого самолета Raad. С россиянами вместе также тренируются сирийские наемники, которых Россия планирует привлечь к войне против Украины как операторов БПЛА.