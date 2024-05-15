Российское контрнаступление на северо-востоке и юге продолжается. Военные рассказали, где на Харьковщине идут ожесточенные бои.

Ситуация на восточном фронте остается обостренной, однако подразделения Силы обороны ведут активные оборонительные бои. Об этом в эфире телемарафона сообщил Назар Волошин, представитель ОСУВ "Хортица", группировки войск, которая отвечает за Харьковское направление, передает 24 Канал.

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Тяжелые бои на севере

По словам Волошина, попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены.

Кроме того, несколько удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и на Харьковском направлении. Сейчас оперативная обстановка до сих пор тяжелая, однако она динамично меняется.

На Харьковщине идут жестокие оборонительные бои на значительной части нашей пограничной полосы. Поэтому, там есть населенные пункты, которые стали зоной ведения боевых действий. Россияне пытаются закрепиться в них и использовать для подального продвижения.

Где атакует враг

За минувшие сутки защитники отбили 11 атак на Харьковском направлении, в частности в таких направлениях как:

Глубокое – Липцы;

Лукьянке – Липцы;

Борисовка – Нескучное;

Щебекино – Волчанск.

Вблизи Лукьянцев и Волчанска продолжаются бои. Оккупанты там пытаются получить тактическое преимущество и закрепиться на выгодных позициях. Силы обороны не позволяют этого врагу, прибегая к контратакам, используя артиллерию и привлекая большое количество подразделений БпЛА.

Отметим, что на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизней украинских военных были осуществлены маневры и подразделения переместились на более выгодные позиции.

Темп наступления оккупантов на Харьковщине замедлился

В Институте изучения войны наблюдают замедление темпа российского контрнаступления на Харьковщине.

Аналитики считают, что это может свидетельствовать об истинных намерениях оккупантов. По мнению экспертов, они заключаются не в том, чтобы осуществить значительное продвижение вперед, а в создании буферной зоны.

Следует заметить, что в Кремле неоднократно заявляли о планах создать "демилитаризованную буферную зону" в оккупированной Украине для "защиты" российской территории от украинских ударов, в частности Белгородской области.

Украинские и западные официальные лица также сообщали, что вражеские войска хотят создать 10-километровую буферную зону в Харьковской области.