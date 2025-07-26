В ISW проанализировали, зачем россиянам Купянск и куда они хотят двигаться дальше

Российские войска недавно продвинулись в направлении Купянска и на северо-запад от него. Вероятно, оккупанты используют эти продвижения для дальнейшего окружения города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Читайте также Липцы на Харьковщине под контролем Сил обороны, продвижений врага нет, – Силы обороны

Какие планы россиян на Харьковщине?

Геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, подтверждают, что россияне зашли в южную часть Голубовки (к северо-востоку от Купянска), вероятно, захватили населенный пункт и продвинулись на север Купянска.

Новые кадры от 25 июля свидетельствуют о продвижении российских войск в юго-западной части Кондрашовки и на юго-запад от Тищенковки (оба населенных пункта расположены к северо-западу от Купянска).

Россия, вероятно, использует эти продвижения для дальнейшего окружения Купянска, что усложнит для Украины поставки и оборону позиций на западе от города,

– отмечают в ISW.

По словам аналитиков, эти действия соответствуют давней цели российского командования – оккупировать Купянск и создать условия для захвата дополнительных территорий.

Одной из задач может стать блокирование трассы Н-26 Купянск – Шевченково, чтобы усложнить логистику ВСУ. Также россияне могут пытаться продвинуться на запад от линии Большая Шапковка – Паламаровка – Нечволодовка, чтобы помешать Украине отойти к оборонительным рубежам вдоль реки Купьянка.

К слову, недавно аналитики DeepState обновили карту боевых действий. Они также подтвердили, что враг развивает наступление на Харьковщине и продвинулся непосредственно у самого Купянска и Мирного.