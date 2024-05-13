На севере Харьковской области продолжаются российские штурмы. Генштаб сообщил о ходе боев за населенные пункты.

На Харьковском направлении продолжаются боевые столкновения. Их количество выросло до 12.

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Что происходит на Харьковщине

Как сообщили в Генштабе, наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск.

Также началось боевое столкновение в районе населённого пункта Старица.

Где находится Старица: смотрите на карту

За сутки защитники ликвидировали 106 оккупантов и уничтожили 25 единиц вражеского вооружения и техники.

Об обстановке в Харьковской области начал во время брифинга и председатель ОВА Олег Синегубов.

По его словам:

на Липецком направлении враг пытается занять стратегическую позицию на дамбе, – ВСУ его сдерживают;

в Волчанске противник предпринимает попытки захватить город, – защитники держат оборону, кое-где идет стрелковый бой. Ситуация остается контролируемой;

за Лукьянцы ведутся активные бои. Здесь было продвижение врага.

Синегубов подчеркнул, что россияне избрали отличную тактику от той, что была в 2022 году. Противник двигается малыми группами по 5 человек и пробует занимать лесополосы.

Чиновник заявил, что ключевые точки боев на Харьковщине – это Липцы и Волчанск.

По всей территории, где врагу удалось продвинуться, идут активные боевые действия, ВСУ уничтожают оккупантов.

Председатель ОВА подчеркнул, что цель врага – захватить несколько позиций, оттянуть наши силы с восточного фронта и оккупировать Харьков.

Впрочем, оккупанты, кроме террора гражданского населения и уничтожение городов, не достигли стратегических целей.

"Мы ожидали определенного расширения фронта (на Золочивщине), не исключаем, что это до сих пор возможный сценарий", – рассказал Синегубов.

ВСУ разбили колонну вражеской техники в Харьковской области

Украинские военные уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 россиян, пытавшихся совершить прорыв в Харьковской области. Воины ликвидировали оккупантов с помощью ударных дронов и бригадной артиллерии.

Так, были уничтожены три единицы техники и еще четыре – поражены. Кроме того, бойцы "демобилизовали" почти взвод российской пехоты.