Тяжелые бои, — у Зеленского сказали, как развивается наступление на Харьковщине

Армия России утром 10 мая начала наступление на севере Харьковской области. Сейчас там продолжаются тяжелые бои. Российские захватчики мощно давят на позиции Вооруженных Сил Украины, но наши защитники дают отпор врагу.

Ситуация тяжелая, но под контролем, сообщил 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он предположил, как дальше будут развиваться события на Харьковщине.

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"Я думаю, что Россия попытается реализовать свой накопленный потенциал и на Харьковском, и на Донецком направлениях. Параллельно с этим, Украина будет увеличивать свои возможности с точки зрения ресурса, который сегодня поступает в Вооруженные Силы", – сказал Подоляк.

От чего зависит ситуация на Харьковщине

Спекуляций со стороны России относительно ситуации на Харьковщине будет много, ведь одна из ключевых составляющих войны – информационное сопровождение, которое должно психологически влиять на людей.

Тяжелые бои. Однако заранее было известно о том, что Россия концентрирует на этом направлении ресурсы, которые сегодня агрессор привлек для того, чтобы продвинуться по территории Украины,

– отметил советник председателя ОПУ.

Сейчас события происходят практически в приграничных территориях – 10 – 15 километров по линии государственной границы. Президент и военное руководство занимается событиями, которые происходит на Харьковщине. Однако все зависит от количества ресурса, который может быть в Украине, по сравнению с ресурсом, который использует Россия на этом направлении.

Фортификации есть

Сейчас в сети появляется много сообщений и спекуляций относительно того, что якобы на Харьковщине отсутствуют оборонительные рубежи и фортификации.

"Фортификации на Харьковщине есть. Возможно, неидеально все построено, ведь там шли активные боевые действия, в частности в приграничных территориях России и Украины", – добавил Подоляк.

Какая ситуация со строительством фортификаций