Сил россиян недостаточно для прорыва нашей обороны на Харьковщине, –Сирский
Источник:Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Харьковскую область для повышения оперативности в управлении и решении проблемных вопросов по наращиванию наших сил и средств на активных участках фронта. Он работал в бригадах и батальонах, которые ведут оборону на Харьковском направлении.
Россияне продолжают наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелеча – Липцы и в районе Волчанска, перебрасывая дополнительные полки и бригады из других направлений и полигонов. Впрочем, Главнокомандующий ВСУ отметил, что этих сил им сейчас недостаточно для начала полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны.
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Враг не смог прорвать нашу оборону
Александр Сырский отмечает, что действия врага затруднены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений о переброске резервов на угрожающие направления. Создание резерва боеприпасов также обеспечило эффективное поражение противника и снижение его наступательных возможностей.
Из-за этого враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первоочередное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБом своих войск, маскировка и использование макетов,
– говорит генерал.
Он отметил, что все это не новые, но очень актуальные вопросы, от решения которых напрямую зависит жизнь наших бойцов и устойчивость обороны. Поэтому, прежде всего командование принимает неотложные меры по совершенствованию системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ.
Также Сирский заслушал каждого командира по готовности к активным действиям и принял решение по проблемным вопросам. По его словам, проблем в войсках стало заметно меньше в связи с повышением эффективности работы всей управленческой вертикали.
Что сейчас известно о наступлении россиян на Харьковщину
- На Харьковщине уже более двух недель продолжаются ожесточенные бои. Особенно сложной остается ситуация в Волчанске. Там россияне начали применять термобарические боеприпасы против жилой застройки и гражданской инфраструктуры.
- Кремль понес огромные потери во время наступления в Харьковской области. По словам партизан, подтверждением этому является тот факт, что сейчас России, вероятно, приходится привлекать срочников к боевым действиям.
- Впрочем, россияне не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине. Теперь вражеские войска могут активизировать свои действия и на Золочевском направлении. Чтобы удерживать наступательный темп, Россия подтягивает резервы на Купянском, а также на Липецком и Волчанском направлениях.