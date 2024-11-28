В 3 ОШБр показали, как отбили накат россиян на Харьковщине

Украинские войска разгромили очередную попытку наступления оккупантов. Колонну техники и пехоту противника ликвидировали.

3-я отдельная штурмовая бригада продемонстрировала, как они отбили вражескую атаку на Харьковщине. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на бригаду.

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Враг пытался атаковать, выслав колонну из трех БМП и танка, однако атака потерпела полный провал.

Благодаря дрону FPV, украинские бойцы заметили, как одна из боевых машин противника начала дымиться, а танк застрял в грязи. Уцелевшие БМП пытались убежать, но их догнали и уничтожили украинские беспилотники.

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В общем, вражеская пехота была эффективно уничтожена с помощью артиллерии, дронов и авиационных сбросов. По словам бригады, ни один оккупант не остался в живых после такого удара.

К уничтожению техники и пехоты врага присоединились подразделения "Команды Выстрел", "Всадников Грома", артиллерия 1-го механизированного батальона и другие группы, включая батальон беспилотных систем "FATUM" и "Revenge group".

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