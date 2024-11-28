В 3 ОШБр показали, как отбили накат россиян на Харьковщине
Украинские войска разгромили очередную попытку наступления оккупантов. Колонну техники и пехоту противника ликвидировали.
3-я отдельная штурмовая бригада продемонстрировала, как они отбили вражескую атаку на Харьковщине. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на бригаду.
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Что известно из видео 3 ОШБр
Враг пытался атаковать, выслав колонну из трех БМП и танка, однако атака потерпела полный провал.
Благодаря дрону FPV, украинские бойцы заметили, как одна из боевых машин противника начала дымиться, а танк застрял в грязи. Уцелевшие БМП пытались убежать, но их догнали и уничтожили украинские беспилотники.
Как ВСУ отбили наступление на Харьковщину: смотрите видео
В общем, вражеская пехота была эффективно уничтожена с помощью артиллерии, дронов и авиационных сбросов. По словам бригады, ни один оккупант не остался в живых после такого удара.
К уничтожению техники и пехоты врага присоединились подразделения "Команды Выстрел", "Всадников Грома", артиллерия 1-го механизированного батальона и другие группы, включая батальон беспилотных систем "FATUM" и "Revenge group".
Какова ситуация с фронтом на Харьковщине
- Украинские войска отбили наступление российских оккупантов на Купянск и держат контроль над подступами к городу, уничтожая врага различными огневыми средствами.
- Российские войска пытались закрепиться в Купянске, переодевшись в форму ВСУ, но попытка была неудачной, и оккупантов уничтожили.
- Ситуация в Купянске сложная, но контролируемая, россияне не смогли захватить город до запланированных сроков.