Россияне уже скоро начнут водить резервы, - Буданов о ресурсах россиян на Харьковщине

Россияне держат достаточно высокий наступательный темп на Харьковщине, не жалея ни техники, ни живой силы. Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о размерах ресурсов россиян на Харьковском направлении и что им можно противопоставить.

Россияне, по состоянию на сейчас, имеют достаточно ограниченные ресурсы, введенные на Харьковщину. А все, что у них было в приграничье – оно уже задействовано в боях. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

Чего ожидать от россиян на Харьковщине

Глава ГУР прокомментировал соотношение российских и украинских сил на Харьковщине и ресурс россиян и рассказал, что с таким количеством сил можно сделать на фронте. Он отметил, что несмотря на ограниченность сил, россияне еще не бросили в бой все свои резервы.

Это достаточно ограниченные, скажем так, ресурсы. Но они еще не бросили в бой все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все, что у них есть – они используют. Далее им будет нужно будет вводить свои резервы,

– говорит Кирилл Буданов.

Как развиваются события на Харьковском направлении