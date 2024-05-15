Сын на 20 лет постарел за 3 дня, - жительница Волчанска эмоционально рассказала о ситуации в городе
Источник:"Радио Свобода"
Город Волчанск в Харьковской области продолжают активно обстреливать российские оккупанты, а ситуация остается критической. Местная жительница эмоционально рассказала о ситуации в городе во время наступления оккупантов.
Российская армия продолжает террор приграничья Харьковщины, а эвакуация из Липецкой и Волчанской общин области продолжается уже пятый день.
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Постоянные обстрелы
Переселенка Валентина рассказала журналистам обо всех ужасах жизни под российскими обстрелами. По ее словам, "самолеты летают как грачи", оккупанты применяют КАБы и "Грады". Также россияне сбрасывают взрывчатку на людей и дома.
Зашли какие-то диверсанты, пожилых людей расстреляли во дворе, за что? Сегодня вывозят, молодежь трясется, их отирали спиртом в Бугаевке,
– рассказала она.
Полицейские под обстрелами продолжают вывозить людей.
Там столько лежачих старых, "скорая" ездит под обстрелами. У полицейских в машинах живого места нет, обстреляны все,
– поделилась Валентина.
Совместными усилиями ГСЧС, волонтеров и Нацполиции удалось вывезти около 7500 человек в безопасные места.
Есть поговорка: "живет человек как рыба в воде", потому что он там живет. А потом рыбак ее выбросил на берег, и она еще не умерла, но уже не живет. Так сейчас со мной. Слава Украине!
– эмоционально рассказала Валентина.
Что еще известно о ситуации в Волчанске
- В Генштабе ВСУ сообщили, что из-за наступления врага на севере Харьковской области украинские защитники для сохранения жизни военных на отдельных участках перешли на более выгодные позиции. Это произошло в районах населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск. Бои продолжаются.
- В украинском информпространстве распространяется сообщение о якобы полной оккупации российскими войсками города Волчанск на Харьковщине. Однако это не так. На самом деле большая часть Волчанска остается под контролем Сил обороны Украины.
- Главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский рассказал, что российские захватчики по состоянию на 15 мая занимают позиции на крайних улицах северной окраины Волчанска. Также враги разрушили город управляемыми авиационными бомбами и артиллерией. Дома, даже если уцелели, то остались без окон и крыши. То есть там разбито почти 80 – 85% города.