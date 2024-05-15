Сын на 20 лет постарел за 3 дня, - жительница Волчанска эмоционально рассказала о ситуации в городе

Город Волчанск в Харьковской области продолжают активно обстреливать российские оккупанты, а ситуация остается критической. Местная жительница эмоционально рассказала о ситуации в городе во время наступления оккупантов.

Российская армия продолжает террор приграничья Харьковщины, а эвакуация из Липецкой и Волчанской общин области продолжается уже пятый день.

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Постоянные обстрелы

Переселенка Валентина рассказала журналистам обо всех ужасах жизни под российскими обстрелами. По ее словам, "самолеты летают как грачи", оккупанты применяют КАБы и "Грады". Также россияне сбрасывают взрывчатку на людей и дома.

Зашли какие-то диверсанты, пожилых людей расстреляли во дворе, за что? Сегодня вывозят, молодежь трясется, их отирали спиртом в Бугаевке,

– рассказала она.

Полицейские под обстрелами продолжают вывозить людей.

Там столько лежачих старых, "скорая" ездит под обстрелами. У полицейских в машинах живого места нет, обстреляны все,

– поделилась Валентина.

Эвакуация с приграничья Харьковской области продолжается. Заказать эвакуацию круглосуточно и бесплатно можно по номеру: 800-33-92-91

Совместными усилиями ГСЧС, волонтеров и Нацполиции удалось вывезти около 7500 человек в безопасные места.

Есть поговорка: "живет человек как рыба в воде", потому что он там живет. А потом рыбак ее выбросил на берег, и она еще не умерла, но уже не живет. Так сейчас со мной. Слава Украине!

– эмоционально рассказала Валентина.

Что еще известно о ситуации в Волчанске