В Силах обороны ответили, повлияло ли наступление на Харьковщину на ситуацию на юге

Наступление россиян на Харьковскую область не повлияло на ситуацию по южному направлению. Сейчас там не наблюдается изменений в положении или характере штурмов.

Об этом рассказал начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Ситуация на Юге

В операционной зоне ОК "Юг" враг совершил 14 штурмов, в основном в Запорожской области – Роботино и Старомайорское.

Изменений в состоянии, положении и характере действий врага не обнаружено, точнее они отсутствуют. Так же как отсутствуют признаки создания наступательных группировок. Если там это было ожидаемо (на Харьковщине, – ред), то на юге таких признаков нет,

– заявил Плетенчук.

В Силах обороны сообщили, что враг также осуществлял попытки штурмов в Херсонской области, в районе Крынок.

Но ситуация остается стабильной. Вчера был первый день, когда не было зафиксировано боевых столкновений в районе острова Нестрига,

– добавил Плетенчук.

Что сейчас происходит на Харьковщине