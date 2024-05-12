Несет огромные потери: россияне привлекли к наступлению на Харьковщину Африканский корпус наемников

Оккупанты привлекли к наступлению на Харьковщину Африканский корпус наемников. Он уже несет огромные потери.

Об этом сообщили агенты военного движения. Также отметили, что наемники не были готовы к такой войне.

Кстати В одном из российских подразделений отказались атаковать Харьковскую область, – "Атеш"

"Россияне посылают в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся"

Агенты движения Атеш из штабов 44 АК рассказали, что Россия привлекает Африканский корпус в наступлении на Харьковскую область.

Они уже несут огромные потери. Наемники не были готовы к такой войне. Россияне посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся со штурмов,

– отметили в Атеш.

Также добавили, что всю подготовку этого корпуса можно было увидеть на параде, где 20 человек выполнили традиционный военный танец.

Кстати, также есть данные, что в Харьковской области есть и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.

Россияне вербуют и привлекают наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери. Все страны мира должны подумать, стоит ли взаимодействовать с такой страной,

– отметили в движении.

Враг массово привлекает к боевым действиям срочников

Накануне в Атэш также сообщили, что оккупанты массово привлекают солдат срочной службы из Белгородской области к боевым действиям. Все, чтобы создать впечатление массовости на поле боя в условиях значительных потерь личного состава.

Кроме участия в наступательных операциях, срочников также часто используют для ремонта военной техники и оборудования оборонительных позиций.

"Такое использование объясняется их опасениями перед прямым участием в боях, что приводит к их применению в более безопасных и технических ролях на передовой", – отметили в движении.