Уже начали: ВСУ планируют контратаковать россиян на Харьковщине, – Bloomberg

Силы обороны остановили оккупантов на Харьковщине. Более того, наши защитники проводят контрнаступательные действия.

Об этом накануне, 24 мая, заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко.

Обратите внимание Защитники оттесняют врага от переднего края обороны в Харьковской области, – Генштаб

Врага остановили

Издание отметило, что новое российское наступление, которое началось две недели назад, открыло новый фронт и растянуло ресурсы Киева. Однако Москва так и не смогла достичь своей цели – создать буферную зону до 30 километров (19 миль) в пределах Украины, подчеркнул полковник Игорь Прохоренко.

Противник остановлен,

– заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба 24 мая.

Также рассказал, что агрессор стягивает войска вдоль границы в соседней Сумской области. Прохоренко отметил, что там усилили оборону. Наши военные будут избегать "просчетов", которые позволили оккупантами войти в Харьковскую область в начале мая.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень значительные потери в личном составе штурмовых подразделений.

Сейчас оккупант с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, впрочем, успеха не имеет.

В районе Липцов россияне также понесли существенные потери. Перешли к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск, добавил Александр Сырский.

Картографический сервис DeepState, поддерживаемый в сотрудничестве с Минобороны Украины, с понедельника не показал значительного продвижения кремлевских войск во время наступления на Харьковщину.