Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России в боях на Харьковщине
Источник:Vlast.kz
Силы обороны остановили оккупантов на Харьковщине. Наши воины наносят врагу огромные потери. Защитники проводят контрнаступательные действия.
Какое соотношение потерь украинской и российской армии в боях на Харьковщине, в интервью рассказал Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Путину абсолютно наплевать на человеческие жизни.
Важно Защитники оттесняют врага от переднего края обороны на Харьковщине, – Генштаб
"1 к 8"
Зеленский подчеркнул, что российскому диктатору абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни. Мало того, Путину плевать на то, кто на каком языке говорит. Ему плевать на своих людей, как гражданских, так и военных.
Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть больше, чем две недели назад, закончился военными жертвами 1 к 8. Один украинец на восемь россиян,
– заявил президент.
Также риторически спросил, где-то там дается эта статистика, Путину интересны или нет? Глава нашего государства отметил, что до этой недели было около 2 – 3 тысячи жертв. Добавил, что постоянно получает аналитику об убийстве российских военных.
"2 – 3 тысячи семей потеряли своих детей. И ему совсем наплевать. Путин в это время в бане находится или где он там – в СПА, который показывали не один раз? Он тем временем занимается совсем другим. Но ручки свои маленькие не отмоет, конечно, от всего этого кровопролития", – подчеркнул Зеленский.
Какая ситуация на Харьковщине сейчас
- Утром 24 мая Главнокомандующий ВСУ сообщил, что после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск и получил очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений.
- Агрессор с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, впрочем, успеха не имеет.
- Александр Сырский рассказал, что в районе Липцов враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск.
- Вскоре в Генштабе ВСУ заявили, что враг остановлен. Ситуация контролируемая. Силы обороны проводят контрнаступательные действия.
- В вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что украинские защитники взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне.
- В ночь на 25 мая Генштаб сообщил, что наши воины штурмовыми действиями оттесняют оккупантов от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех.
- На Харьковском направлении группировка российских войск потеряла еще около сотни человек убитыми и ранеными.
- Кроме того, украинские воины уничтожили еще 5 пушек, 2 автомобиля, единицу специальной техники. Также повредили 4 артиллерийские системы, 2 авто и 2 единицы спецтехники. Нанесли поражение по 9 блиндажам оккупантов.