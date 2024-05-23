Продолжаются бои в районах сел Старица и Тихое, – Генштаб о ситуации в Харьковской области

В Генштабе ВСУ вечером 23 мая рассказали о ситуации с наступлением врага в Харьковской области. Военные отметили, что сейчас активные бои продолжаются в районах сел Старица и Тихое.

В Генеральном штабе отметили, что больше всего боестолкновений, кроме севера Харьковской области, также произошло на Покровском направлении. Почти столько же боев зафиксировано на Купянском направлении.

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Какова ситуация в Харьковской области

В отчете Генштаба говорится, что Харьковская область страдает от ракетных и авиационных ударов российских захватчиков. Страдают гражданские люди и предприятия.

Управляемыми авиабомбами враг продолжает сравнивать с землей город Волчанск и окрестности. Также днем от КАБов пострадали районы населенных пунктов Белый Колодец, Дергачи и Веселое,

– отметили военные.

В то же время, как указано в заметке, на Харьковском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вперед. Однако он получил жесткий отпор.

"Продолжаются бои в районах сел Старица и Тихое. Ситуация контролируемая. Потери врага уточняются", – написали в Генштабе.

Военные также написали, что на Купянском направлении количество наступательных и штурмовых действий захватчиков возросло до 20. Почти половина из них еще продолжается.

Что происходит на других направлениях

На Лиманском направлении отбито шесть атак врага возле Торского и Тернов. Российские захватчики сбросили два КАБа – дважды вражеские Су-34 били в район Лимана.

отбито шесть атак врага возле Торского и Тернов. Российские захватчики сбросили два КАБа – дважды вражеские Су-34 били в район Лимана. На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируемая.

общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируемая. На Покровском направлении продолжаются 9 боестолкновений, а еще 13 вражеских атак уже отражены. Свои действия в направлении Калинового и Новоселовки Первой противник продолжает вести при поддержке авиации. Зато украинские воины охотятся на врага в воздухе – сегодня уничтожен российский штурмовик Су-25.

продолжаются 9 боестолкновений, а еще 13 вражеских атак уже отражены. Свои действия в направлении Калинового и Новоселовки Первой противник продолжает вести при поддержке авиации. Зато украинские воины охотятся на врага в воздухе – сегодня уничтожен российский штурмовик Су-25. На Кураховском направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Сейчас продолжаются бои в районе Красногоровки.

сегодня произошло 10 боевых столкновений. Сейчас продолжаются бои в районе Красногоровки. На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудар в район Гуляйполя.

захватчики нанесли авиаудар в район Гуляйполя. На Приднепровском направлении враг сегодня семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра.

На остальных направлениях, по данным Генштаба, без особых изменений. В целом оккупанты совершили уже 79 атак на позиции наших подразделений.