Все переправы оккупантов под огневым контролем ВСУ, но у них нет другого пути, – Соболевский

Оккупанты пытаются восстановить логистические пути на Херсонщине после того, как ВСУ уничтожили мосты. Россияне строят понтонные переправы, используют паромные переправы, но все они находятся под огневым контролем украинцев.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что у оккупантов проблемы с поставкой продовольствия на Херсонщину.

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У ВСУ есть полная информация о переправах

Соболевский отметил, что все переправы оккупантов находятся под огневым контролем ВСУ. В некоторых случаях наши ребята вообще в формате онлайн получают информацию о происходящем на этих объектах.

Затем принимают решение об уничтожении этих объектов,

– заметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Россияне и дальше пытаются строить понтонные переправы

По словам Соболевского, россияне и дальше пытаются строить понтонные переправы. У них просто нет иного выхода. Все мосты уже приведены в формат пешеходных. Оккупанты даже больше не пытаются их ремонтировать.

"Их единственный выход – это понтонные или паромные переправы. Они просто вынуждены их использовать", – подчеркнул он.

Сколько понтонных переправ есть у россиян

Замглавы Херсонского облсовета добавил, что у россиян еще немало понтонных переправ. Их трудно уничтожать, потому что они секционные и даже при прямом попадании могут уцелеть.

У них другая проблема – ограниченное количество буксиров, которые эти понтоны могут перевозить по воде. Поэтому в этом они ограничены,

– подчеркнул Соболевский.

Он продолжил, что переправы – это не мосты. Их логистические мощности меньше. Очень много времени занимает процесс погрузки, разгрузки и т.д. Оккупанты ограничены в перебрасывании войск и обеспечении группировок.

"Группировка в Херсоне достаточно большая, ей необходимо обеспечение в больших объемах каждый день. С этим у них уже есть определенные проблемы", – подытожил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Соболевский о том, что все переправы оккупантов под огневым контролем ВСУ: смотрите видео

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