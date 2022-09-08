Оккупанты нервничают из-за ВСУ и бегства командиров на Херсонщине, – Соболевский о дезертирах

ВСУ осуществляют наступательные действия в Херсонской области и достигают определенных успехов. Это и бегство руководства российских военных из региона очень нервирует захватчиков.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, оккупанты понимают, что при необходимости им сложно будет бежать из Херсонской области.

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Моральное состояние оккупантов очень низкое

Соболевский отметил, что в Херсонской области возросло количество случаев бегства российских военных. Оккупанты, в частности, время от времени проводят фильтрационные мероприятия, ища собственных покинувших службу солдат, прежде всего это касается "лнр".

Вообще моральное настроение оккупантов очень низкое сейчас на фоне последних успехов ВСУ. Они действительно очень нервничают и им не очень нравится, что их руководство вообще с Херсона уехало. Имею в виду само военное командование,

– сказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

Он отметил, что оставшиеся там захватчики прекрасно понимают, что все переправы сейчас находятся полностью под огневым контролем ВСУ. И когда им нужно будет быстро бежать из Херсона, то не все это смогут сделать.

Оккупанты на Херсонщине нервничают из-за наступления ВСУ и бегства командиров: смотрите видео

Кадыровцы не дают россиянам бежать из Херсона

Соболевский рассказал, что россияне для того, чтобы не дать своим солдатам сбежать с поля боя, применяют заградительные отряды, привлекая к этому кадыровцев. Но нет информации о том, чтобы это делалось непосредственно на линии фронта.

Думаю, кадыровцы сами бы не захотели туда ехать, потому что их бы там солдаты других народностей русской армии могли бы и расстрелять, если бы они прямо на "передку" что-то пытались им рассказывать,

– отметил он.

Заместитель председателя Херсонского облсовета добавил, что нет также информации о количестве сдавшихся в плен оккупантов. Наши военные время от времени предоставляют соответствующие данные, но стараются все же не разглашать это раньше времени, пока операция не будет закончена.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

Украинская армия на Юге имеет "медленный, но значимый прогресс". Это подтверждают и в Пентагоне.

О том, что ВСУ преуспевают на Юге Украины, говорят уже не только международные эксперты и наш Генштаб, но и сами россияне. Правда, они признают это случайно.

Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают российских захватчиков и их военную технику. Наши морпехи "денацифицировали" опорный пункт россиян в Херсонской области.

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