Планы не только на Донбасс: СМИ назвали возможные сценарии Кремля на ближайшее время

Российские войска продолжают штурмы в Донецкой области, которая является их ключевой целью. Однако противник может рассмотреть также сценарий наступления на Украину с севера.

Об этом "РБК-Украина" сообщили информированные источники.

Какие планы у Путина на ближайшее время?

Источники издания заявили, что российская армия не оставляет намерений по Краматорско-Константиновской агломерации. Захватить, в частности, Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск – главная и неизменная цель Москвы. Ведь в случае "взятия" диктатор Владимир Путин мог бы заявить о якобы полном контроле над Донетчиной.

Сначала Путину обещали это до конца лета, но последние обещания у них снова как будто переносятся – уже до конца года. Одновременно с этим летом враг будет пытаться давить и в Запорожской, и в Харьковской, и в Сумской области,

– сказал собеседник.

Темпы россиян на фронте замедляются и причиной этому есть потери. Например, по данным Минобороны Украины, если в прошлом году в октябре Россия теряла 67 оккупантов на квадратный километр захваченной территории, то в апреле показатель вырос до 179. При этом около 60 – 62% потерь – безвозвратные.

Россия может рассмотреть вариант новой волны мобилизации еще до 100 тысяч человек, ведь нынешние темпы набора контрактников едва компенсируют текущие потери.

Мобилизация в России не для компенсации потерь

Признаки подготовки к мобилизации уже чувствуют россияне. Им все чаще присылают мобилизационные распоряжения, которые обязывают явиться в военкомат в случае новой волны мобилизации.

Источники медиа утверждают, что новых мобилизованных могут бросить не на усиление группировки на Донбассе, а для отдельной наступательной операции на севере Украины.

Сейчас рассматривается три возможных варианта развития событий:

совместное наступление российских и белорусских войск с территории Беларуси,

наступление российских войск с территории Беларуси без участия белорусской армии,

наступление российских сил на Черниговщину непосредственно с территории России.

В то же время отмечается, что сценарий не неизбежен, а для подготовки к соответствующему наступлению противнику надо не менее трех месяцев, оценивают источники.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует втягивать своих военных в войну в Украине. В то же время, мол, в случае "нападения" со стороны Киева – "война в Украине приобретет совсем другой характер".