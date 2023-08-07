У Лукашенко есть аргументы: военный обозреватель оценил угрозу наступления из Беларуси

В ночь на 6 августа Россия совершила провокационную воздушную атаку на Украину: вражеские ракеты, вероятно, пролетали через Беларусь. Таким образом, украинцев пытались заставить ударить по ракетному комплексу республики в ответ.

Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. По замыслу врага, операция должна была спровоцировать Украину открыть ответный огонь по стартовым позициям ракетного комплекса, расположенного на территории Беларуси.

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"Мы знаем, что Россия хочет втянуть Минск в войну с начала полномасштабного вторжения, речь идет о непосредственном участии белорусской армии. Однако Александр Лукашенко продолжает маневрировать, а шансы активного участия Беларуси в войне сейчас даже меньше, чем год назад", – убежден обозреватель.

У Лукашенко есть аргументы, которые бы помогли обезопасить его от этого шага. В частности, таким аргументом может быть и услуга, которую он оказал Путину, избавив его от мятежа вагнеровцев.

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Опасности из Беларуси нет

Сегодня угрозы наступления из Беларуси в Украину нет. На территории республики не зафиксирован военный контингент, который мог бы совершить вторжение в Киевскую область, Волынь или Львовскую область.

"Когда мы увидим, что такой контингент создается, то есть создаются ударные группировки, которые количественно и качественно способны совершить подобное наступление, – будем прогнозировать. Пока такой перспективы не существует", – подчеркнул Денис Попович.

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