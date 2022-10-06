В ОПУ отреагировали на слухи о подготовке к новому вторжению из Беларуси

Беларусь не готова к участию в сухопутной войне против Украины. Наша разведка постоянно отслеживает это направление, а увеличение российского контингента в стране может больше бояться Лукашенко, чем украинцы.

Такое мнение 24 каналу высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее он рассказал о том, что Россия сознательно бьет по гражданским.

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У белорусов нет лояльности к войне

Подоляк отметил: это нонсенс, что российские военные будут готовить белорусских. Они и себя подготовить не могут, а тут говорится о ком-то еще. В действительности у белорусского общества нет лояльности к войне. Там готовы только предоставить аэродромы для дальних ракетных ударов.

Белорусское общество крайне негативно воспринимает войну, и оно не готово участвовать в ней,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Российский контингент – это угроза Лукашенко

Он продолжил, что увеличение российского контингента в Беларуси – это угроза Лукашенко. Такое количество неконтролируемых российских военных может привести к тому, что начнется неотвратимый процесс смены военно-политического руководства страны. Беларусь будет пытаться стоять в стороне, а Путин захочет сменить руководство страны.

"Может такое быть? Может такое быть!", – подчеркнул Подоляк.

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Белорусское направление укреплено

Советник главы Офиса Президента Украины добавил, что на этом направлении у нас четко отработаны свои оборонные рубежи, у нас там работает разведка, мы четко понимаем, что происходит в Беларуси, насколько они готовы зайти с того направления.

Надо спокойно к этому относиться. Не паниковать. Особого движения в Беларуси для участия в сухопутной войне и входа с белорусского направления на территорию Украины мы пока не видим,

– подчеркнул он.

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