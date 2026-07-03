Лучше готовиться к худшему, – Кулеба прокомментировал вероятность нападения со стороны Беларуси

Угроза нового наступления с территории Беларуси остается одним из возможных сценариев, хотя предсказать действия Минска сейчас невозможно. Именно поэтому Украина должна быть готова к любому развитию событий.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил "24 Каналу", что поведение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко непредсказуемо, поскольку он постоянно лавирует между собственными интересами и зависимостью от Кремля. Именно поэтому, по мнению дипломата, исключать ни один сценарий не стоит.

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Возможно ли нападение со стороны Беларуси

Дмитрий Кулеба пояснил, что Лукашенко не может полностью отказать Владимиру Путину из-за критической зависимости от России. В то же время он не заинтересован и в том, чтобы полностью выполнять все прихоти Кремля, ведь тогда потеряет собственную политическую ценность.

Важно! Александр Сырский сообщил, что Беларусь вновь включила один из ретрансляторов для российских беспилотников. Ранее эти устройства, расположенные у украинской границы, были временно отключены после ультиматума Владимира Зеленского. Главнокомандующий заверил, что ВСУ располагают необходимыми средствами, чтобы эффективно блокировать полеты вражеских БПЛА на этом направлении.

По словам экс-министра, именно поэтому белорусский диктатор постоянно меняет свою позицию, оставляя за собой возможность действовать в зависимости от обстоятельств.

Сегодня он не нападает, завтра он нападает, потом он не нападает, потом снова нападает. Это человек, который всю жизнь ходит кругами. У него нет четкой стабильной линии, он постоянно маневрирует,

– сказал Кулеба.

Кроме того, Путин сейчас все больше изолирован на международной арене, поэтому поддержка Лукашенко для него особенно важна. Однако сам белорусский лидер пытается сохранить хотя бы минимальную самостоятельность, балансируя между требованиями Москвы и собственными интересами.

Эксминистр иностранных дел о возможности наступления из Беларуси: видео

Мое предложение для всех, с учетом опыта 2022 года, – лучше готовиться к худшему. Если худшего не случится – ну и слава Богу, зато мы подготовились к любому сценарию. А если случится, то мы будем готовы,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Напомним, Сырский заявил, что Россия планирует наступление для растяжения сил ВСУ. Главнокомандующий считает нападение со стороны Беларуси маловероятным. Зато оккупанты готовят удар из Брянской области вглубь Черниговской области. Украинская армия полностью готова к такому сценарию.