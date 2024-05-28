Израильские танки уже в центре Рафаха, несмотря на недовольство всего мира
Источник:Reuters
Израильские танки 28 мая во время наступления впервые достигли центра города Рафах, об этом сообщают свидетели событий. Наземная операция армии обороны Израиля на юге Газы продолжается уже три недели и вызвала осуждение во всем мире.
Очевидцы говорят, что израильские танки были замечены возле мечети Аль-Авда, центральной достопримечательности Рафаха. Израильские военные говорят, что их силы продолжают действовать в районе Рафаха, но никак не прокомментировали сообщения о продвижении к центру города.
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Израиль наносит массированные удары по городу
Военные ЦАХАЛ продолжают наступление на Рафах, анклав, которым сейчас руководят боевики ХАМАС. Авиация наносит регулярные авиаудары по городу. Танки продвинулись в западные районы и заняли позиции на вершине холма Зуруб в западном Рафахе под прикрытием интенсивных бомбардировок. Жители Рафаха говорили, что израильские военные, похоже, привезли в район наступления бронированные машины с дистанционным управлением.
С начала наступления Израиля, когда его войска взяли под контроль пункт пересечения границы с Египтом три недели назад, танки зачистили окрестности Рафаха и вошли в некоторые из его восточных районов, но еще не вошли в город полной силой.
Мировые лидеры призвали выполнить приказ Международного суда ООН о прекращении нападения Израиля после удара по палаточному городку для беженцев из других частей Газы. Жители говорят, что район Тель-Аль-Султан, место смертоносного удара в воскресенье, все еще подвергается интенсивным бомбардировкам.
Танковые снаряды падают везде в Тель-Аль-Султане. Многие семьи покидали свои дома в западном Рафахе под обстрелами в течение всей ночи,
– рассказал местный житель в чате.
Агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщило, что с начала мая от израильского наступления в Рафахе сбежали около миллиона человек.
Почему Израиль начал наступление и кто против
- Израиль начал операцию после того, как боевики ХАМАС напали на южные израильские общины 7 октября, убив около 1200 человек и захватив более 250 заложников, согласно израильским данным.
- В то же время Международный суд ООН постановил, что Израиль должен немедленно прекратить наступление на Рафах в Газе, которым фактически руководят боевики ХАМАС.
- Израиль нанес удар по палаточному городку в Рафахе 26 мая. В результате погибло 35 мирных палестинцев, однако в Тель-Авиве заявили, что целью была база ХАМАС, где якобы действовали террористы. В США говорят, что Израиль балансирует на грани.
- Вместе с тем, палестинская группировка ХАМАС из Сектора Газа 26 мая обстреляла израильский город Тель-Авив. Этот обстрел был первым за 4 последних месяца.
- Испания, Ирландия и Норвегия заявили, что признают Палестинское государство 28 мая. США и другие крупные страны выступают против такого решения на этом этапе урегулирования конфликта.