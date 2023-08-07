Оккупанты пытаются замедлить наступление ВСУ на Юге: к чему прибегает враг

Всю прошлую неделю на Юге была довольно-таки сложная ситуация. Российские захватчики пытаются замедлить наступление наших воинов. Оккупанты прибегают не только к сплошному минированию.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет 24 Канал.

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Сплошные заминирования и инженерные укрепления

На Мелитопольском и Бердянском направлениях наши защитники сталкивались со сплошным минированием. Оккупационные войска минируют в три слоя не только позиции, но и все возможные направления движения. Кроме того, враг укрепляет и бетонирует ключевые для него господствующие высоты.

Сейчас наши войска сталкиваются с такими усложнениями и инженерными укреплениями. Поэтому, конечно, все это замедляет движение вперед, но наши военные выполняют немало задач там. Основная – это ослабление врага, потому он продвигаться не может. И, безусловно, это уничтожение вражеского потенциала как оборонительного, так и наступательного,

– подчеркнула Маляр.

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