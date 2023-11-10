Провел более сотни российских танков к Киеву: как наказали сумчанина-предателя Украины

В Украине осудили жителя Сумщины, который с начала войны сотрудничал с оккупантами. Известно, что мужчина исполнял роль "навигатора" вражеской техники.

Так, в первые дни полномасштабного вторжения предатель помог оккупантам добраться до окрестностей Киева, откуда те планировали наступление на украинскую столицу.

Смотрите также "Делок" хотел незаконно вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8

Помог штурмовать Киев

Следствие установило, что жителя Сумщины завербовали российские спецслужбы накануне великой войны. Мужчине дали задачу – провести вражескую технику в Киев кратчайшим путем. Так он и поступил – на собственном автомобиле из Сумской области провел 128 единиц оккупационной техники. Среди них – танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

Преступление сумчанина попало на камеру: видео СБУ

За время войны вышеупомянутая колонна вражеских войск была уничтожена украинскими защитниками.

Выполнив задание, "проводник" вернулся в Сумскую область, где продолжил работать на ФСБ вплоть до освобождения региона от захватчиков. В частности, злоумышленник собирал разведданные о месторасположении позиций и вооружении Сил обороны.

У нарушителя нашли мобильный с выдавшей его перепиской / Фото СБУ

Задержан российский агент в августе 2022 года. В ноябре 2023 года суд признал его виновным в государственной измене и назначил 15 лет тюрьмы.

Пожизненное заключение получила 22-летняя жительница Кировоградщины

В октябре суд вынес приговор 22-летней девушке, которая помогала оккупантам. По данным следствия, она собирала и передавала россиянам координаты оборонных предприятий Кировоградщины, за которыми враг неоднократно наносил удары. Среди основных целей врага были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли. Задержали злоумышленницу в марте 2023 года – она как раз фотографировала один из местных заводов. С российской спецслужбой предательница поддерживала связь через своего приятеля – боевика оккупационных группировок России, воюющего на восточном фронте.