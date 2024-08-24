Рейтинг Путина рекордно упал на фоне наступления ВСУ в Курской области, – СМИ

В течение последней недели рейтинг главы Кремля за весь период полномасштабной войны впервые рекордно упал. Это связано с действиями Украины в Курской области.

По сообщению росСМИ, так называемый Всероссийский центр изучения общественного мнения, который принадлежит государству, зафиксировал рекордное падение рейтинга одобрения деятельности президента России и рейтинга доверия Владимиру Путину. Это произошло на фоне украинского наступления в Курской области.

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В публикации на сайте ВЦИОМ сказано, что рейтинг одобрения деятельности президента за неделю с 12 по 18 августа снизился на 3,5 процента и достиг 73,6 процента. Неделей ранее, с 5 по 11 августа, этот показатель составлял 77,1 процента. Респондентам задавали вопрос: "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента?".

Между тем уровень доверия Путину одновременно снизился на 2,6 процента и составил 78,2 процента, неделей ранее он составлял 80,8 процента. На этот раз участников опроса спрашивали, доверяют ли они Путину или нет.

Как пишут росСМИ, это рекордное падение обоих показателей с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Ранее рейтинг одобрения работы президента за время войны опускался ниже уровня 73,6 процента летом – осенью 2023 года, после мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Тогда рейтинг составил 72, 6 процента за неделю с 7 по 13 августа 2023 года.

Рейтинг доверия Путину за время войны дважды опускался ниже 78%: осенью-зимой 2022 – 2023 годов на фоне мобилизации и летом – осенью 2023 года, после мятежа Пригожина. Минимальное значение рейтинга составляло 76,7% процента на неделе с 31 июля по 6 августа 2023 года.

Снижение рейтингов главы Кремля также зафиксировал Фонд общественного мнения (ФОМ). "Левада-центр" собирается подать свои данные в конце августа.

К слову, украинское наступление в Курской области началось утром 6 августа и продолжается уже третью неделю.