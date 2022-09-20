Хотят преподнести это как успех, – военный эксперт объяснил, почему россияне штурмуют Бахмут

Россияне продолжают многомесячный штурм окраин города Бахмут, однако лишь истощают свои силы. Оккупанты надеются одержать хоть какую-то победу после ухода ВСУ из Лисичанска и Северодонецка.

Продолжение штурма города бесперспективно без других направлений для наступления. Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Индикатор поражения

Эксперт отметил, что версия о том, что интерес кафиров к Бахмуту, учитывая технологические возможности, связанный с возможностью поставки воды , является второстепенной.

Не в этом причина. Сегодня это то направление, где у них есть хоть какая-то логистика, и они хоть как-то на этом направлении закрепились и могут оттуда вести какие-то наступательные действия. Они упорно прорываются, потому что думают, что это хоть что-нибудь на фоне поражений и отсутствия побед. Это хотят преподнести как хоть какой успех,

– объяснил обозреватель.

По его словам, последними так называемыми "победами" для врага стала оккупация Северодонецка и Лисичанская .

"Представьте себе, что после 24 февраля намерения россии были до оккупации если не всей, то большей части Украины и пророссийское правительство, подчиненное Москве в Киеве. На фоне этого они должны были отчитываться о захваченных Киеве, Харькове и т.д., а приходится отчитываться о Северодонецке и Лисичанске" . Это города не маленькие, но масштабы другие. Это индикатор", – добавил Мусиенко.

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Наступают, где могут

По мнению Мусиенко, кафиры ведут свои наступательные действия оттуда, откуда они могут их вести .

Они думают, что, если прорвутся в Бахмут, это откроет дальнейшее движение на Константиновку и Краматорск. Но это бессмысленно. Одно дело, если были планы двигаться через Изюм на Славянск и соединяться с этой группировкой. Также с другими группировками, в частности шедшими из Гуляйполя на Север, реализуя оперативное окружение ВСУ,

– указал специалист.

Мусиенко убежден, что без других направлений в движении россиян в Бахмут нет никакого смысла, поскольку позиции российских войск истощаются.

"Еще больше, штурмовые действия Бахмута, которые продолжаются около двух месяцев - успеха не имеют. Они бьют постоянно, обстреливают и наносят удары, но ничего не могут сделать", - резюмировал эксперт.

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Ситуация в Донецкой области: что известно

Оккупанты активизировались над работой по проведению псевдореферендума на захваченных территориях Украины. Захватчики хотят провести "референдум" на Донбассе в е-формате, хотя в регионе нет электроснабжения.

20 сентября российские военные нанесли авиаудар по многоэтажке в Бахмуте . По предварительной информации, под завалами дома могут находиться люди.

19 сентября россияне снова обстреляли оккупированный Донецк и обвинили в ударах ВСУ.

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