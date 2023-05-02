Перспектива наступления россиян в Бахмуте: как оценивают ситуацию в ВСУ

Враг не оставляет попыток захватить Бахмут: постоянные штурмы и наступления на этом направлении достойно отбивают Силы обороны. Сейчас россияне не имеют успеха в городе.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал о перспективах наступления россиян на Бахмутском направлении, информирует 24 Канал.

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Мы постоянно следим за врагом, они уже неоднократно пытались это сделать. Все их попытки были пресечены огнем артиллерии, или отвергнуты в ходе контратакующих действий,

– заявил Сергей Череватый.

Он подчеркнул, что Силы обороны видят и понимают намерения противника и всегда готовы им противодействовать.

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