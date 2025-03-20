ВСУ проводят операцию на Белгородском направлении: полковник запаса назвал ее основную цель

Вооруженные Силы Украины, вероятно, проводят операцию в Белгородской области. Украинские военные таким образом делают шаги на опережение, чтобы не дать оккупантам открыть новый фронт на территории нашего государства.

Известно, что россияне концентрируют силы для новых попыток прорыва украинской границы. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Брянская, Курская и Белгородская области граничат с территорией Украины. По его мнению, Силам обороны надо наступать в этих регионах на Россию.

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Операция ВСУ на Белгородском направлении

Роман Свитан заметил, что украинским военным стоит заходить на 3 – 7 километров вглубь российской территории. Это лучше всего делать в районе высот.

Недавно ВСУ зашли на территорию Белгородской области. По словам военного эксперта, там есть горные гряды, которые позволят украинским военным занять выгодные позиции.

Разница в высотах, если вы их занимаете, дает возможность контролировать определенную территорию. Для нас очень важно создать 30-километровую зону для работы артиллерии,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он отметил, что эта территория и станет буферной зоной, которая должна иметь глубину 30, а ширину 1000 километров. Сейчас, вероятно, и происходит это формирование на российской территории.

Стоит добавить, что Воздушные силы Украины уничтожили командный пункт подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии России в районе Демидовки Белгородской области. Этот объект использовался для координации атак на Сумщине, поэтому его ликвидация ослабит боевые возможности противника.