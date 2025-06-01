Люди бегут из приграничья Черниговщины: в ГПСУ ответили, может ли враг зайти в область
- Как сообщают журналисты, жители Черниговской области покидают свои дома из-за опасений повторной оккупации.
- Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что враг не проявляет активности в Черниговской области, но обстреливает границу артиллерией, дронами и авиацией.
Россияне усилили наступательные действия на Сумщине. Врагу удалось захватить несколько сел. Продвижение противника на севере породило новую волну паники в соседней Черниговщине.
Так, в эфире "Радио Донбасс Реалии" корреспондент телеканала "Настоящее Время" Борис Сачалко рассказал об увиденном во время своей поездки в приграничные районы на севере Украины. По его словам, жители Черниговской области покидают свои дома, опасаясь повторной оккупации, передает 24 Канал.
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Есть ли угроза для Черниговщины сейчас
На фоне сообщений об угрозе захода оккупантов в Черниговщины представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона описал ситуацию в области.
По его словам, вражеские попытки пересечь границу региона пехотными группами не фиксируются. По ту сторону границы есть позиции, которые россияне удерживают. Впрочем, такой активности, как сейчас в пределах Сумщины или в пределах Харьковской области, по направлению Черниговской области не происходит.
Демченко напомнил, что участок границы в пределах Черниговской области российская армия обстреливает артиллерией, дронами, авиацией.