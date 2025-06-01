Так, в ефірі "Радіо Донбас Реалії" кореспондент телеканалу "Настоящее Время" Борис Сачалко розповів про побачене під час своєї поїздки до прикордонних районів на півночі України. За його словами, жителі Чернігівської області залишають свої домівки, побоюючись повторної окупації, передає 24 Канал.

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Чи є загроза для Чернігівщини зараз

На тлі повідомлень про загрозу заходу окупантів до Чернігівщини речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону описав ситуацію в області.

За його словами, ворожі спроби перетнути кордон регіону піхотними групами не фіксуються. По той бік кордону є позиції, які росіяни утримують. Втім, такої активності, як зараз в межах Сумщини або в межах Харківської області, по напрямку Чернігівської області не відбувається.

Демченко нагадав, що ділянку кордону в межах Чернігівської області російська армія обстрілює артилерією, дронами, авіацією.