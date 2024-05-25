У россиян также проблемы: военный эксперт сказал, что происходит на Харьковщине

На севере Харьковской области продолжаются бои с российскими военными. Силам обороны частично удалось стабилизировать ситуацию, несмотря на проблемы с количеством вооружения.

В то же время немало проблем есть и у российских оккупантов. О них 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, объяснив, почему противнику в очередной раз не удалось достичь своих планов на Харьковщине.

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Ситуация стабилизируется

Украинские военные даже несмотря на задержки с поставками вооружения смогли дать российским оккупантам на Харьковщине достойный отпор. Продвижение россиян на некоторых направлениях удалось остановить.

Хотя мы имеем определенные организационные, кадровые не решенные вопросы, такие же проблемы есть и у наших врагов. Они не всегда действуют рационально на поле боя. Над российскими военными господствуют определенные политические решения Владимира Путина и его окружения. Иногда они принимают решения, которые не являются целесообразными с военной точки зрения. Это произошло и на этот раз, когда враг, не имея достаточных ресурсов, атаковал север Харьковщины,

– отметил Владислав Селезнев.

Поэтому сейчас ситуация, хоть остается сложной, и все же стабилизируется. Уже, в частности, начинают работать инженерные фортификации, которые стоят за 8 – 10 километров от границы.

"В каком бы состоянии эти фортификации не были, все равно хорошо, что они есть, чем если бы их не было. Конечно, сейчас работают соответствующие правоохранительные структуры, которые исследуют вопрос, как враг смог продвинуться вглубь нашей территории на расстояние до 10 километров. Но здесь и сейчас наши пушкари выравнивают ситуацию, создавая проблемы для российских военных и их бронетехники", – подчеркнул военный эксперт.

Главное – ресурс

Напомним, что в начале наступления россиян на Харьковщину, некоторые военные жаловались кое-где на качество, а иногда и на отсутствие фортификационных сооружений в Харьковской области. Впоследствии местные власти объяснили, что фортификации у границы было чрезвычайно сложно строить из-за непрерывных российских обстрелов.

Российское командование к тому же не меняет своих подходов и снова отправляет своих военных в "мясные" штурмы. Однако это не всегда дает результат, на который надеются оккупанты.

Но, говоря о стабилизации, должны понимать, что разорванный российской авиацией Волчанск на половину держит под контролем вражеская армия. Поэтому будет еще много мероприятий для того, чтобы зачистить этот населенный пункт. Не менее сложная ситуация в районе Липцов. Враг пытается закрепиться на занятых рубежах, но наши артиллеристы и операторы дронов работают, чтобы этого не произошло,

– подчеркнул Селезнев.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

Ключевой фактор, который влияет на ситуацию на Харьковском участке фронта, это все же ресурсы. Если у наших артиллеристов будет достаточно снарядов, то для оккупантов возможность закрепления будет призрачной.

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