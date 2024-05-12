Украинским бойцам пришлось отойти с некоторых позиций на Харьковщине

12 мая 2024, 10:12
Читати новину українською

Источник:

Подраздел "Острые козырьки"

Россияне начали наступление в Харьковской области 10 мая. Одно из подразделений рассказало о том, что происходит в этом регионе.

В Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Из-за большого натиска россиян нашим защитникам пришлось отойти с некоторых позиций.

Смотрите также Зачем россияне хотят захватить Волчанск в Харьковской области: в ISW дали объяснение

Россия несет потери

В подразделении рассказали, что примерно в четырнадцать часов 11 мая начались бои за населенный пункт Глубокое. Там отметили, что он имеет стратегическое значение.

Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами достигают успеха,
– говорится в сообщении.

Они также отмечали, что ночь, которая уже прошла, должна быть очень сложной.

Россия мощно атакует Волчанск и окрестности

  • Сейчас из Волчанской громады продолжается массовая эвакуация гражданского населения. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, по городу и окрестностям противник выпустил по меньшей мере 20 управляемых авиабомб. Кроме того, враг активно использует РСЗО, артиллерию, БПЛА.
  • Во второй половине дня 11 мая российская армия обстреляла частный дом в селе Волчанские Хутора. Здание вспыхнуло. В то же время в административном центре был ранен 64-летний мужчина.
  • Также в результате обстрелов КАБами по домам в Волчанской громаде погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины.

Автор: Вікторія Кульженко