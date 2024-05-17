Россия начала наступление на Харьковщине раньше, чем планировала, – Сырский

Россия 10 мая начала новое наступление в Харьковской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что враг должен был начать его позже.

Александр Сырский уже несколько дней работает в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине. По его словам, противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров и заставил нас привлечь резервы.

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Что происходит на Харьковщине

Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл наших войск.

Враг создал значительно усиленную оперативно-тактическую группировку войск "Север", в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.

Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако, ему не удалось прорвать нашу оборону,

– написал Сырский.

В то же время он отметил, что впереди тяжелые бои. Главнокомандующий отметил, что мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск и удержать занимаемые рубежи и позиции. Кроме этого, действиями мобильных штурмовых групп нужно создать условия для разгрома врага атаками во фланги и тыл с разных направлений.

Сырский также считает, что нужно максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БпЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и огнем артиллерии.

Сырский занимался именно этим вопросом. Также он уделил время перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения.

Поработал во всех бригадах, которые ведут боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, защищающем Волчанск, на месте принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны,

– поделился он деталями.

Главнокомандующий также объехал и проверил все части, которые готовятся к обороне на Сумском направлении. Он регулярно докладывает президенту Украины о ситуации и ходе выполнения задач.

По словам Сырского, руководство областных военных администраций оказывает максимальную помощь командующим и командирам частей в решении всех проблем. В частности, харьковчане и жители Харьковской области активно приобщаются и помогают Силам обороны всем чем могут.

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