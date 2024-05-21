Привлекли кадыровцев, – в ISW проанализировали наступление россиян на Харьковском направлении
Источник:ISW
Российская армия продолжает наступление на Харьковщине уже почти две недели. Перебросить на это направление могли, в частности, кадыровцев.
Чеченские войска в настоящее время зафиксированы под Волчанском. Они вместе с российским 272-м мотострелковым полком и Росгвардией атакуют город, констатируют в отчете Института изучения войны.
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Россия продолжает наступление в районе нескольких населенных пунктов
Генштаб ранее сообщал, что российские группировки продолжают наступление в районе Липцов и Зеленого, а также в районе Волчанска и Старицы, что к юго-западу от Волчанска. Россияне на Волчанском направлении жаловались, что имеют проблемы в этой открытой местности с обеспечением боеприпасами. Вероятно, они уязвимы к обстрелам украинской армией.
Вместе с тем, на геолокационных кадрах за субботу, 18 мая, видно, что российская армия недавно продвинулась в центр Волчанска к северу от реки Волчья.
Именно в Волчанске, предварительно, действуют подразделения чеченского батальона "Запад-Ахмат".
Наступление на Харьковщину: последние новости
- За сутки на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений. Там продолжаются наступательные и штурмовые действия. Впрочем, по словам военных, ситуацию на Харьковском направлении удалось стабилизировать.
- Однако враг своих намерений оставлять не собирается. По последним наблюдениям, Россия перетаскивает подразделения на Харьковщину с других направлений. Но одну из своих задач они уже провалили, потеряв эффект неожиданности.
- По состоянию на понедельник, 20 мая, основные усилия врага сосредоточены в Волчанске. Впрочем, пока Силы обороны контролируют 60% города.