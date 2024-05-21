Привлекли кадыровцев, – в ISW проанализировали наступление россиян на Харьковском направлении

Российская армия продолжает наступление на Харьковщине уже почти две недели. Перебросить на это направление могли, в частности, кадыровцев.

Чеченские войска в настоящее время зафиксированы под Волчанском. Они вместе с российским 272-м мотострелковым полком и Росгвардией атакуют город, констатируют в отчете Института изучения войны.

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Россия продолжает наступление в районе нескольких населенных пунктов

Генштаб ранее сообщал, что российские группировки продолжают наступление в районе Липцов и Зеленого, а также в районе Волчанска и Старицы, что к юго-западу от Волчанска. Россияне на Волчанском направлении жаловались, что имеют проблемы в этой открытой местности с обеспечением боеприпасами. Вероятно, они уязвимы к обстрелам украинской армией.

Вместе с тем, на геолокационных кадрах за субботу, 18 мая, видно, что российская армия недавно продвинулась в центр Волчанска к северу от реки Волчья.

Именно в Волчанске, предварительно, действуют подразделения чеченского батальона "Запад-Ахмат".

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