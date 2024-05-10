Россияне пересекли границу в районе Волчанска: показываем город на карте

Российские войска усилили обстрелы на севере Харьковской области. В первую очередь под атакой оказался Волчанск, который расположен менее чем в 10 километрах от границы с Россией.

Сейчас продолжается эвакуация населения из города. 24 Канал показывает на карте, где именно на севере Харьковской области сейчас идут интенсивные бои и возможное направление движения врага.

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Волчанск под обстрелами

В Харьковской ОВА сообщили, что мощные обстрелы продолжались всю ночь. Враг вел огонь из РСЗО и артиллерии, также сбрасывал управляемые авиабомбы. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск. Кроме того, были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу.

Где расположен Волчанск на карте:

Местные власти сообщили об эвакуации из Волчанска и из соседних населенных пунктов. Глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили рассказал, что основная масса людей выезжает своим транспортом. В то же время вместе с гуманитарным центром организован вывоз тех, у кого нет автомобилей.

Где продолжаются бои

! Силы обороны уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. В ОВА сообщили, что группировка противника не представляет угрозы для Харькова, а его сил хватает только для провокаций на северном направлении.

По данным аналитиков DeepState, противник пытается заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы, в частности, в селах Стрелечья – Красное – Пыльная – Борисовка. Также фиксируют попытки захода врага в населенные пункты Гатище – Плетеневка.

Враг пытается наступать на Харьковщине: движение направления на карте

Отмечают, что сейчас тех ресурсов, которые задействовал враг, не хватит для глубокого продвижения. Вероятно, враг осуществляет дестабилизацию в приграничных районах.

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