Самоубийственная операция: с чем столкнутся россияне, если рискнут двигаться к Херсону

Попытки оккупантов атаковать правый берег Херсонщины – это самоубийственная операция. Несмотря на это, нельзя к этому легкомысленно относиться.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, заметив, что потенциальное наступление России на Херсон – странная идея. Понятно, что Силы обороны Украины готовы к любому развитию событий на этом направлении.

К теме Силы обороны готовы ко всему, – руководитель ЦПД о наступлении России на Херсон

Действительно ли Россия может пойти в наступление на Херсон

Как отметил Нарожный, уже была информация и о 4000 штурмовиков, и о 300 лодок. Также сообщали, что россияне действительно что-то пробовали делать возле Антоновского моста. Ширина Днепра на этом участке – около 900-1000 метров. И они пробуют лезть с низшего берега, который еще был размыт водой после того, как Россия взорвала Каховскую ГЭС.

Они будут километр по реке идти. Затем дойдут до правого берега, который расположен выше и существенно заминирован. Очевидно, что его будут плотно оборонять,

– сказал Нарожный.

Конечно, можно предположить пессимистический вариант, в пределах которого условная группа из 100 оккупантов закрепится. Позади них будет река. Если поставлять воду и еду еще можно дронами, то с боеприпасами все сложнее.

Это – самоубийственная операция. Условно, закрепилась ДРГ. Продержалась там несколько недель. Им же нужно дальше развивать как-то операцию вглубь, чтобы поставить понтонный мост. Но по нему же будет работать вся артиллерия, авиация, "Хаймарсы". Это будет жирная цель с огромным скоплением личного состава,

– отметил Нарожный.

Понятно, что нельзя легкомысленно относиться к таким намерениям врага. Они, вероятно, попытаются растянуть фронт и заставить Силы обороны привлечь личный состав и ресурсы и на этом направлении. Также оккупанты продолжат интенсивно обстреливать сам Херсон.

Напомним, 20 декабря оккупанты пытались форсировать Днепр возле Херсона. Первую группу сразу уничтожили, а вторая не рискнула идти вперед.