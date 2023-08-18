Вбиваем клин в одну из самых мощных линий обороны: что происходит возле Роботиного

Для того чтобы развить наступление на Токмак и Мелитополь, Вооруженным Силам важно преодолеть сильное сопротивление оккупантов вблизи Работиного. На этом участке захватчики имеют существенное преимущество в воздухе, которое мешает нашим силам продвигаться дальше.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык. На этом направлении украинские воины продолжают штурмовые действия, несмотря на тотальное преимущество врага в воздухе.

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Что происходит возле Работиного

Ситуация на Запорожском фронте достаточно динамична. Вооруженные Силы действительно имеют здесь определенные успехи, которые даются огромной ценой.

Примером этого могут служить боевые действия вблизи села Работино, имеющего большое значение для обеих сторон. По словам Бурлыка, на этом направлении одна и та же посадка может 4 раза переходить из рук в руки в течение одного дня.

"Важность Работиного состоит в том, что вблизи этого села начинается кряж, который идет практически до города Токмак. Именно поэтому враг пытается изо всех сил держаться за этот населенный пункт и близлежащие высоты", – пояснил воин Вооруженных Сил.

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В то же время Вооруженные Силы наносят удар восточнее, пытаясь вбить клин между Работиным и Вербовым. Между этими селами расположена одна из самых мощных линий обороны россиян, одна из ветвей так называемой "линии Суровикина".

"Россияне изрядно окопались за этот год, в течение которого линия фронта на Юге практически не двигалась. За это время враг смог плотно заминировать территорию, подтянуть логистику, а в отдельных лесных посадках даже создал бетонированные доты", – отметил военный.

Течение боевых действий

Нарратив, что против Украины воюют "чмобики", является неоправданным. На Мелитопольском направлении вблизи села Работино враг сосредоточил свою 58-ю общевойсковую армию. Это регулярные части России, усиленные десантно-штурмовыми полками, частями "Шторм-Z" и силами специальных операций, отвечающих за использование дронов.

Оборона россиян достаточно мощная. Но они также несут большие потери и вынуждены сжигать свои резервы для сдерживания украинского наступления. Достаточно отметить, что именно командующий 58-й российской армией был уволен из-за поднятия вопроса о необходимости ротации своих войск, которые находятся на Запорожье еще с начала зимы.

Виктор Бурлык о боях возле Работино: смотрите видео

"Украина уничтожает много вражеской техники и средств ПВО. Однако 100% превосходство России в воздухе существенно усложняет жизнь Вооруженных Сил. Из-за особенностей местности враг чрезвычайно эффективно использует вертолеты Ка-52 и управляемые авиабомбы", – пояснил Бурлык.

Чтобы эффективно штурмовать позиции врага, по канонам войны нужно собрать штурмовой кулак. Однако господство врага в воздухе существенно этому препятствует. Россияне имеют мощную систему беспилотников, и как только они фиксируют какое-то скопление наших сил, так сразу начинают по нему "работать" из реактивной артиллерии или ударных вертолетов.

Оккупанты реагируют на любой прорыв Вооруженных Сил, вызывая армейскую авиацию, которая бьет ракетами по нашим военным с 8–10 километров. Этой тактике трудно противодействовать, ведь большинство переносных зенитно-ракетных комплексов способны поражать вражеские цели не более чем на 5 километров. Поэтому новость о сбивании Ка-52 является примером удачных действий украинских подразделений.

"Учитывая эту ситуацию, именно западная авиация могла бы стать тем инструментом, который существенно изменит нынешний паритет сил на Юге. Если бы Украина ее получила, враг чувствовал бы себя гораздо менее свободно", – убежден военный.

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