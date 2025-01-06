Рейнджеры ССО комплексно уничтожают врагов на Курщине

Рейнджеры 6-го полка ССО уничтожают врага на Курщине, благодаря четким операциям и боевому духу. Их снайперы, артиллеристы и пилоты дронов наносят точные удары по российским и северокорейским войскам.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ. Украинские военные эффективно ликвидируют технику и живую силу врага на территории Курской области.

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Рейнджеры ССО доминируют на Курщине

Военные Сил Специальных Операций Украины с 6-го полка Рейнджеров ежедневно на фронте Курщины успешно выполняют сверхсложные задачи, уничтожая живую силу и технику врага.

Работа рейнджеров отличается комплексным подходом: снайперы ликвидируют врагов на большом расстоянии, инженеры устанавливают и нейтрализуют взрывные устройства, а пилоты дронов эффективно поражают технику и подразделения противника.

Невероятная эффективность на фронте Курщины: смотреть видео

Постоянная тренировка и подготовка позволяют сохранять высокую мобильность и скорость, что обеспечивает эффективные удары по врагу.

К слову, ВСУ возобновили наступательные операции в Курской области, достигнув тактических успехов в трех районах, в частности в направлении Бердин-Новосотницкий и Леонидово.