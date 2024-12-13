Стабилизировать ситуацию не удается: какие угрозы в случае потери Покровска

Особенно опасной остается ситуация на Покровском направлении, где не прекращаются жесткие бои. Враг стремительно приближается, до города ему остается пройти меньше, чем 6 километров.

Бои в районе Покровска имеют тенденцию к обострению. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, добавив, что ход событий взял на контроль Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который недавно посетил позиции защитников на этом направлении.

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Какая опасность после потери Покровска

"Сейчас Силам обороны не удается стабилизировать ситуацию. Враг использует традиционную тактику оперативного окружения, хочет создать "клешни" для того, чтобы сковать наши подразделения на территории Покровска и Мирнограда", – рассказал Владислав Селезнев.

Трудно сказать, хватит ли у врага для этого ресурса. Есть определенное разочарование относительно оценки российских возможностей, ведь большинство экспертов надеялись что наступательный потенциал врага закончится еще в октябре 2024 года.

К сожалению, оккупанты продолжают атаковать, а хватит ли им сил, мы увидим позже. Впрочем, они отказались от так называемых "мясных штурмов", потому что понимают, что потери будут очень большими, а территориальные успехи незначительными,

– отметил Владислав Селезнев.

То, что происходит на фронте, требует анализа со стороны Генштаба. Будет ли он – скоро увидим, но ситуация возле Покровска очень угрожающая. Надо понимать, что расстояние от города до админграницы с Днепропетровщиной составляет 10 – 12 километров и это огромная опасность.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"Админграница точно не остановит российскую армию, она будет продолжать движение до тех пор, пока Силы обороны ее не остановят. Итак, проблему в районе Покровска надо решать немедленно путем максимального разрушения вражеского потенциала", – подытожил военный эксперт.

К слову, в Нацгвардии сообщили, что оккупанты улучшают свое оперативное положение. Они движутся к городу вдоль железнодорожной дороги. Интенсивность огня не утихает.