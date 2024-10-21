"Охотимся на вражескую пехоту": в 59 ОПМБр рассказали о боях на Покровском направлении

За последние недели враг существенно активизировался на Покровском направлении и давит на южный фланг. Его главная цель выйти на Курахово, где сейчас происходит больше всего боевых столкновений.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, добавив, что оккупанты не прекращают штурмовать по всему участку фронта, а особенно в направлении Покровска. Также очень много штурмов в районе Селидово.

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Что происходит возле Покровска

Обстрелы на этом направлении уже давно стали постоянными. В течение 20 октября только по позициям подразделений 59 ОМПБр их было более 100. Также зафиксировано 73 сброса с дрона.

Еще больше штурмов в районе Селидово. Для сравнения за сутки 20 октября насчитано 46 атак на Покровском направлении. Из них 22 – это участок возле города Селидово. Эти штурмы ярко свидетельствуют о том, каковы намерения противника. Ведь он бросает больше всего сил туда, куда хочет продвинуться.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Враг использует технику, но понимает, что она недолго пробудет на поле боя. Большое количество средств уже уничтожено. Говорится о сотнях единиц: танках, боевых машинах пехоты, бронированной технике. Все это очень быстро уничтожают украинские военные, но оккупанты на это не обращают внимания. Для них главное – осуществить прорыв.

"Сейчас мы наблюдаем за пехотными группами. Сами их выискиваем, охотимся на них. Благодаря мастерству наших пилотов, "гуляем" в небе по их тылам и охотимся за пунктами управления, антеннами беспилотников российских пилотов", – рассказал офицер 59 ОМПБр.