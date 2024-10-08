Россияне готовятся к окружению на Востоке: какие 2 города под наибольшей угрозой

Враг продвинулся в районе Максимильяновки и оккупировал еще несколько населенных пунктов. Ситуация в Донецкой области остается особенно "горячей".

Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что больше всего угроз наблюдается именно в Донецкой области. Если врагу удастся продвинуться, ситуация на фронте может кардинально измениться.

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Какие направления особенно опасны

Сейчас в центре внимания Кураховское и Покровское направления, там больше всего боевых столкновений. Также очень трудно на Купянщине, севере Харьковщины, на Лиманском и на участке возле Часового Яра.

"Сейчас создается угроза для Курахово, причем с трех сторон: с востока, с севера и юга в связи с потерей Угледара. Теперь враг пытается продвигаться в сторону Курахово именно из Угледара", – рассказал военный обозреватель.

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Оккупанты движутся на Курахово с востока и формируют условия для продвижения на город. Второе самое горячее направление – это Покровский. В центре внимания поселок Селидово.

Если враг сможет вытеснить оттуда наши войска, а сейчас он формирует условия для окружения, тогда займет тактические высоты и сможет контролировать огнем окраины Покровска,

– подчеркнул Денис Попович.

В таком случае ему будет легче наступать непосредственно на Покровск. Все это ближайшие перспективы, то есть враг, очевидно, будет выполнять эти задачи последовательно, как по Покровску, так и по Курахово.