Угроза на границе существенная, – Жорин ответил, являются ли целями россиян Сумская и Харьковская области

Нужно максимально серьезно относиться к ситуации в Сумской и Харьковской областях. Россия не просто так сейчас активизировалась на приграничье.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник ВСУ, 3-й армейский корпус Максим Жорин, заметив, что Россия сейчас не может массированно наступать на всех направлениях. Но для атак на приоритетных участках фронта у них хватает ресурсов. Об этом свидетельствует и ситуация в Сумской области.

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Есть ли риск для города Сумы

Как отметил Жорин, Россия попытается реализовать свои политические угрозы и зайти вглубь Сумской и Харьковской областей. Накопленных сил не хватит, чтобы они смогли захватить Сумы или Харьков. Там хотят хотя бы как-то зайти вглубь этих областей и использовать это в переговорном процессе.

Именно поэтому они перебросили туда сейчас и личный состав, и технику. Также к границе возле Сумской и Харьковской областей переместили беспилотные подразделения, благодаря которым они пытаются обеспечить продвижение. Это по-настоящему свидетельствует, что тут у них приоритетные направления. К этому надо относиться серьезно. Угроза на границе сейчас существенная,

– сказал Жорин.

При этом оккупанты имеют ресурсы давить на Купянском, Боровском, Покровском направлениях и т.д. В последнее время динамика боев на основных направлениях возросла.

Что происходит на Сумщине: смотрите карту боевых действий

Как далеко могут бить FPV-дроны

Как подчеркнул Жорин, Россия использует FPV-дроны как один из самых дешевых способов, в частности, убивать гражданское население. Чем ближе оккупанты к населенному пункту – тем легче им осуществлять террор.

На сегодня рабочая дистанция для FPV-дронов – до 40 километров. На ней можем работать как мы, так и враг,

– отметил Жорин.

Поэтому чрезвычайно важно сейчас обустраивать защиту логистических путей. Дороги нужно затягивать антидроновими сетками не только у переднего края, но и в глубине. Важно не упустить время и сделать безопасными важные логистические направления.

Добавим, аналитики DeepState отметили, что одна из целей россиян на Сумщине – Юнаковка. Если они займут этот населенный пункт и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумах.