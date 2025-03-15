Есть ли угроза наступления на Сумы: в ЦПД рассказали о ситуации в приграничье

Россияне накапливают силы и готовятся к атаке на Сумщину. Однако это не означает, что враг готовит наступление на Сумы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Какая ситуация в приграничной зоне Сумской области

По словам Коваленко, в пограничной зоне Сумской области россияне действительно готовятся к более активным действиям. В частности они накапливают силы, чтобы атаковать Сумщину.

Не надо путать это с наступлением на Сумы – враг действует в приграничье, несет потери от Сил обороны, но готовится к новым ударам,

– подчеркнул глава ЦПД.

Также Коваленко отметил, что глава Кремля Владимир Путин делает это для того, чтобы затянуть процесс по прекращению огня, которое предложили США.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что информация об окружении украинских военных на Курщине – ложь. Он также подтвердил, что россияне готовятся атаковать Сумскую область.