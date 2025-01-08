Российские войска активизируют наступление на Торецк: новые угрозы для Константиновки

Российские войска активизировали наступление на Торецк. Эксперты предполагают новые тактические цели в Донецкой области.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. Аналитики отмечают изменения в тактике россиян, которые теперь ориентируются на усиленное продвижение в направлении Константиновки, в частности через Щербиновку и Торецк.

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Торецк под натиском россиян

Согласно последнему отчету аналитиков Института изучения войны, российские войска, используя свое численное преимущество, активно продвигаются в Торецке и прилегающих районах.

Наблюдается также значительное усиление наступательных операций, что, вероятно, предусматривает дальнейшие попытки захвата территории вокруг Константиновки.

Военные эксперты предполагают, что российское командование стремится создать угрозу для украинского фортификационного пояса, что может осложнить контрнаступательные действия Украины на Донбассе.

Аналитики ISW отмечают, что такие действия являются частью стратегии по ослаблению украинской обороны в этом регионе и уменьшению способности украинских сил осуществлять обстрелы на тылах российских войск в направлении Часового Яра и Покровска.

С июня 2024 года россияне постепенно приближались к Торецку, однако в последние недели они значительно активизировали свои усилия, достигнув тактических успехов на северо-западе города.

Согласно ISW, российские войска, вероятно, меняют тактику и используют свое численное преимущество для интенсификации атак, что позволяет им постепенно продвигаться в пределах города и близлежащих поселков.

Ключевым направлением для россиян является наступление на запад от Торецка и Щербиновки в направлении Константиновки. Они стремятся захватить территории вокруг трассы Т – 05 –16, которая ведет к Константиновке, создавая таким образом угрозу южному флангу украинского фортификационного пояса. Это позволит российским войскам приблизиться к важным украинским оборонительным линиям на Донбассе.

Кроме того, российские войска могут попытаться использовать свои достижения на востоке и западе Торецка для дальнейшего продвижения на северо-запад от города и уничтожения украинских позиций в этом регионе.

Такой шаг значительно усложнит контратаки со стороны Украины и даст российским войскам возможность применять артиллерию и беспилотники в непосредственной близости к Константиновке.

Продвижение России в Торецке открывает новые фронты на Донбассе

ISW отмечает, что российские военные могут использовать тактические достижения в Торецке и вблизи него для ликвидации "карманов" украинских сил, в частности между Торецком и Покровском. Это позволит России попытаться выровнять линию фронта и в будущем создать более благоприятные условия для наступления на Константиновку.

Однако аналитики подчеркивают, что для значимого прорыва в направлении Константиновки российские войска должны увеличить количество своих подразделений в этом секторе фронта. Если этого не произойдет, российское продвижение будет оставаться постепенным, с ограниченным влиянием на стратегическую ситуацию в этом регионе.