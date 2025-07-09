Оккупанты готовятся штурмовать Орехов, Гуляйполе и Приднепровье, – Силы обороны

Российские войска перегруппировывают силы и стягивают резервы, чтобы возобновить наступательные действия на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях. В Силах обороны предупреждают, что оккупанты могут попытаться активизировать штурмы уже в ближайшие дни.

Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона Единые новости, передает 24 Канал. Российские войска стягивают резервы, перегруппировывают подразделения и технику, чтобы возобновить активные штурмы на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях.

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Россия может возобновить штурмы на Запорожье

По его словам, противник выдвигает штурмовые группы на передовые позиции, проводит инженерные работы и разминирование проходов, готовясь к наступательным действиям. Также наблюдается подвод резервов и логистических ресурсов в районе Малиновки и активизация авиационных ударов по правому берегу Херсонщины.

Волошин подчеркнул, что несмотря на незначительное снижение количества штурмов за последние сутки, интенсивность артобстрелов и атак дронами-камикадзе остается стабильно высокой. По его словам, в ближайшие дни враг, вероятно, попытается возобновить активные штурмовые действия сразу на нескольких направлениях.

К слову, Россия активизировала боевые действия в Запорожье, где в течение лета будет пытаться выполнить важную задачу. Основные операции со стороны оккупантов ожидаются в августе-сентябре, но украинские силы могут помешать планам врага.