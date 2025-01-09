Путин готовил наступление на Запорожье, но отказался от своих планов, – Федоров

Путин планировал наступление на Запорожье, но отменил эти планы из-за сильной подготовленности украинских войск. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, как Украина создает многоуровневую оборону, чтобы защитить область от потенциальной агрессии.

Об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров В комментарии для "РБК-Украина", сообщает 24 Канал. Российский диктатор Владимир Путин готовил наступление на Запорожье, но отказался от своих планов из-за подготовленности украинских войск.

Читайте также Атака на Запорожье: враг ударил по предприятию именно тогда, когда люди выходили со смены

Путин отменил наступление на Запорожье из-за подготовленности обороны

Федоров отметил, что решение Путина не атаковать Запорожье стало результатом высокой готовности Сил обороны.

Я думаю, что Путин готовился и отказался от наступления на Запорожье из-за того, что мы очень хорошо подготовились, и спасибо за это военным,

– сказал председатель ОВА.

По его словам, пока нет чрезвычайной опасности для Запорожской линии фронта, однако сложно предсказать, что произойдет через несколько месяцев. Федоров объяснил, что украинские силы активно строят многоуровневую оборону в области, которая охватывает не только линию фронта, но и окружающие города.

Строим совместно с военными многоэшелонированную оборону, которая охватывает не только рубежи обороны линии фронта, но и круговую оборону Орехового, Гуляйполя, Камышевахи, Вольнянскую, Запорожье с тремя линиями обороны,

– добавил он.

Федоров подчеркнул, что на данном этапе особое внимание уделяется созданию мощных фортификационных сооружений для защиты Запорожской области.

К слову, российские власти давят на мирное население временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Там россияне активизировали мобилизацию.