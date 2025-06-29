Россияне хотят выйти на правый берег реки Янчекрак: в ВСУ раскрыли замысел врага
- Оккупанты активизировали наступательные действия на Запорожье, пытаясь захватить Каменское.
- Захват Каменского позволит врагу наносить огневое поражение из артиллерии по Степногорску и окрестностям Запорожья.
Оккупанты активизировали наступательные действия на Запорожье. Противник пытается захватить населенный пункт Каменское.
На днях было замечено большое перемещение сил противника через Мариуполь в сторону Запорожья. Около 7 платформ с бронетехникой, в частности танками. Более 40 грузовиков с живой силой и БК, передает 24 Канал.
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Зачем оккупантам Каменское
В эфире телемарафона представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что на протяжении нескольких дней подряд захватчики пытаются захватить населенный пункт Каменское Запорожской области. Они хотят прорвать украинскую оборону и выйти на правый берег реки Янчекрак.
Пока попытки оккупантов безуспешные. Потерь позиций нашими защитниками недопущено.
Каменское является важным плацдармом, расположенным на на автомобильной трассе Симферополь-Харьков и господствующей высоте.
В случае захвата этого населенного пункта, противник сможет наносить огневое поражение из дальнобойных артиллерийских систем по Степногорску и доставать до южных окраин Запорожья.