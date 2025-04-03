Уже проводят разведку боем, –в ЦПД назвали даты вероятной активизации наступления

Российские оккупанты готовятся к активизации наступления на фронте. Однако нельзя забывать об одном сверхважном нюансе.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, отметив, что наступление России на фронте может произойти уже скоро. Ранее озвучивали даты, когда все начнется.

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Какие участки фронта могут быть под угрозой

Как отметил Коваленко, российские оккупанты уже проводят разведку боем. Преимущественно это происходит на Востоке. В том числе и на Харьковщине. Также такие действия фиксируют возле Сумщины и на Запорожском направлении.

Основные резервы враг планирует ввести в бой уже в мае. Но разведка боем постепенно будет перетекать в наступательные действия на нескольких направлениях еще в апреле.

Тут важно понимать следующие вещи. Силы обороны Украины готовы, а планы врага – известны. У врага будут преимущественно пехотные наступательные действия. У них выбито много техники. И ее на всю протяженность фронта не хватает,

– отметил Коваленко.

Сейчас российские оккупанты часто используют различный гражданский транспорт вроде легковых автомобилей и мотоциклов и забрасывают штурмовые группы, чтобы закрепиться на позициях. Затем туда пробуют подтянуть другие силы.

Важно понимать, что здесь речь не идет о каком-то масштабном механизированном наступлении на какой-то из городов Украины. Преимущественно это будут пехотные штурмы на фронте. Это происходило и раньше.

Враг готовил резервы пехоты. Этот "рывок", который они планируют, будет для улучшения тактических позиций. Тут не о каком-то полноценном механизированном наступлении на Сумы или в направлении Днепра, или на Запорожье. По состоянию на сейчас об этом речь не идет. Но враг попытается провести наступательные действия с большим количеством пехоты,

– объяснил Коваленко.

Добавим, ранее в 3 отдельной штурмовой бригаде также сообщили, что Россия готовит наступление в апреле. Наши защитники знают о подготовке врага. Третья штурмовая делает все возможное, чтобы лучше подготовиться к активизации наступления в своей полосе ответственности.